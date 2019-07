El Real Madrid se enfrenta al Atlético más merengue de la historia

Adán, Morata, Hermoso o Llorente tienen pasado blanco

Los derbis son territorio de reencuentros. Los jugadores se conocen, viven en las mismas zonas de la ciudad, se encuentran con frecuencia en el cine, en la gasolinera o en esos restaurantes que parecen pensados para dar de comer a los futbolistas. Muchos, además, conviven en la Selección y han pasado tiempo en la cantera enfrentándose a los mismos jugadores y una y otra vez, hasta el punto de que en no pocos casos se convierten en amigos.

Este año, además de esos roces tradicionales, el derbi trae un buen cargamento de exmadridistas con la camiseta del Atlético. El club rojiblanco no ha evitado mirar al Madrid en la confección de su plantilla estos dos últimos años y ha terminado con una columna vertebral que conoce bien a su rival del derbi, aunque solo sea porque parte de sus vidas tuvo relación directa con Valdebebas y el entorno blanco.

Marcos Llorente y Mario Hermoso son los últimos dos casos. El primero fue contratado por medio de la cláusula, 40 millones, un traspaso directo del Madrid al Atlético. Con Hermoso la cosa es algo más complicada, pues el año pasado militó en el , pero también le dejó un rédito al su traspaso de alrededor de 15 millones. Los blancos tenían la mitad del pase del jugadoor y, si lo hubiesen deseado, podrían haber ejercido una opción de recompra y que esta temporada defendiese en Chamartín.

Ellos son los nuevos, pero podrán compartir experiencia con otros. Morata, por ejemplo, pasó años en la fábrica blanca y fue uno de sus proyectos más atractivos pero no llegó a cuajar en el primer equipo. Primero lo mandaron a la , luego lo recompraron, lo enviaron al y, finalmente, ha acabado en el Atlético, un club por el que también estuvo antes, en sus categorías inferiores. No le fue bien de rojiblanco, pasó al y terminó en el Madrid. Y desde el Madrid, mucha más vida hasta volver a ser rojiblanco. En sentido contrario, algo así le pasó a Saúl, que no cuajó en la cantera blanca y terminó en el otro equipo de la ciudad.

Más sencillo es el caso de Antonio Adán, portero suplente del Atlético y también canterano del Madrid. Tras muchos, muchos años en el club, en muchas categorías, terminó saliendo un día al . Cierto es que en su biografía pesa haber sido el vértice más débil del triángulo que formaba con Mourinho y Casillas. El técnico le utilizó como sustituto de Iker, una posición cuanto menos complicada. Después en el demostró que es buen portero, lo suficiente para que Simeone confiase en él para guardar las espaldas de Oblak.

Podría ser alguno más, porque James suena como refuerzo atlético. Él, por supuesto, no es canterano, pero tiene un pasado. Es cierto también que este verano se han marchado del club dos exmadridistas cuyo historial se forjó mucho más en el Atlético que en la casa blanca. Juanfran fue canterano, Filipe pasó por el Castilla. Los dos son una parte importante en la historia reciente del Atlético. Y así también se compone la historia de los dos clubes.