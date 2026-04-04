El Real Madrid sale muy mal parado en la lucha por el título tras un final de partido de locos en Mallorca

El Real Madrid ha tenido muy malos resultados en su lucha por el título de liga español. En Mallorca, el Real Madrid cayó por 2-1. Cuando Eder Militão marcó de cabeza el gol del empate en el minuto 88, parecía que el punto estaba asegurado, pero Vedat Muriqi impidió en el último minuto que el Real Madrid se llevara un punto del partido.

Tras una fase inicial en la que el Mallorca tuvo más ocasiones, fue el Real Madrid el que se mostró primero realmente peligroso en la isla canaria.

Kylian Mbappé recibió el balón en el área, sin que nadie le presionara, y disparó con fuerza hacia la escuadra, obligando a Leo Roman a estirarse. Ese mismo portero tuvo que intervenir poco después para detener un intento de Arda Güler.





Finalmente, fue el Mallorca quien, de forma algo sorprendente, se adelantó en el marcador. Un centro desde la banda derecha fue rematado en el área por Manu Morlanes, que estaba completamente solo. A continuación, envió el balón al fondo de la red por la esquina inferior derecha.

En la segunda parte, Álvaro Arbeloa tuvo que forzar un poco y dio entrada a Jude Bellingham y Vinicius Junior. También Eder Militão regresó tras meses de baja por lesión.

Incluso con todos los grandes nombres en el campo, el Real Madrid apenas pudo hacer frente al bien organizado Mallorca, hasta que, precisamente Militão, remató de cabeza con fuerza un córner al ángulo: 1-1.

Sin embargo, ese cabezazo no valió para sumar un punto. En los últimos instantes del partido, el Mallorca consiguió llevarse la victoria. Muriqi recibió el balón en el área y lo envió con fuerza al ángulo.

Con esta pérdida de puntos, el FC Barcelona puede distanciarse considerablemente del Real Madrid el sábado por la noche. Si ganan al Atlético de Madrid, los catalanes podrían alejarse siete puntos de sus perseguidores.



