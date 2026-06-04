El Real Madrid presentará la semana que viene una oferta de 150 millones de euros

Florentino Pérez, presidente del RealMadrid, anunció en el programa español «Horizonte Cuatro» que la próxima semana presentará una oferta de 150 millones de euros por un jugador de élite que milita en un club con acceso a la Champions League.

«El martes presentaré una oferta de 150 millones de euros por un jugador de primer nivel que juega en un equipo con plaza en la Liga de Campeones», afirma Pérez, quien así muestra la apuesta del club tras una temporada decepcionante.

Descarta a Michael Olise, Erling Haaland, Harry Kane y Jérémy Doku.

Aclara que no milita en la Premier y que es un joven del nivel de Cristiano Ronaldo o Kaká, un auténtico Galáctico, al estilo de los grandes fichajes de antaño como Ronaldo o Beckham.

«No quiero añadir más. Nos vemos la semana que viene», concluye, dejando a la prensa en vilo.

De confirmarse, sería el fichaje más caro de la historia del club, superando los 127 millones pagados en 2023 por Jude Bellingham.

Según medios españoles, el club también está cerca de fichar a Denzel Dumfries (Inter) e Ibrahim Konaté (Liverpool), mientras que José Mourinho sería el nuevo entrenador.