Pánico sin Sergio Ramos: El Real Madrid perdió 6 de los 7 últimos partidos sin el capitán en la Champions league

Sergio Ramos es el líder indiscutible del . El central ascendió a capitán del equipo den 2015 tras la salida de Iker Casillas y desde 2018 se ha convertido en el gran referente del equipo tras la marcha de Cristiano Ronaldo y lo cierto es que su equipo parece haber generado una dependencia hacia él que se deja ver bien a las claras en la UEFA .

Los merengues se juegan su futuro en el torneo ante el Inter en San Siro y sin su capitán por la lesión muscular que sufrió con la Selección Española y los precedentes son para echarse a temblar, ya que el Real Madrid perdió 6 de los últimos 7 partidos que no jugó su capitán en la máxima competición europea.

Desde la salida de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid ha jugado 19 partidos de Champions, 12 con Ramos y 7 sin él y los datos son reveladores. Con el capitán ha ganado el 66,7% de los partidos con 8 triunfos y sólo perdió 1, ante el en la ida de los octavos de la 2019-20. Los otros tres se saldaron con empate y con una media de 2,6 goles a favor del Madrid (31 en total) y sólo 1 en contra (12 en total).

Sin el de Camas, el Real Madrid jugó 7 partidos y perdió 6 de ellos, ya que sólo fue capaz de vencer al Brujas en la fase de grupos del curso pasado por 1-3. Sin el capitán su media de goles favor baja a 1 por partido (7 en total) y se multiplica hasta los 2,4 en contra (17 en total).

