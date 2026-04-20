El Real Madrid mantiene la calma en la tanda de penaltis y gana la UEFA Youth League

En 2026 la UEFA Youth League será un trámite para el Real Madrid. Las jóvenes promesas españolas vencieron al Club Brugge en Lausana (Suiza) tras ganar la final por penaltis.

El Real Madrid dominó el inicio y se adelantó a mitad de la primera parte: Jacobo Ortega superó al portero Argus Vanden Driessche con un inteligente globo. Poco después, la defensa belga evitó por poco el 0-2.

Al descanso, el marcador reflejaba un justo 1-0. En la segunda parte, el Club Brujas mejoró y Tobias Lund Jensen igualó el encuentro. El gol dio confianza a los belgas, que pusieron en aprietos a un Real Madrid que sufrió.

El partido llegó igualado al final del tiempo reglamentario. En la lotería de los penaltis, Real Madrid mostró más acierto.

Naím Amengai y Tian Nai Koren fallaron para el Club Brugge, mientras que el Real Madrid anotó todos sus lanzamientos. Diego Aguado marcó el 2-4 definitivo que dio al gigante español su segundo título en la historia de la competición.