El Real Madrid boicotea a la Federación Española: «No participaremos en una competición amañada»

La relación entre el Real Madrid y la Federación Española de Fútbol vive uno de sus momentos más tensos tras la decisión del club de romper cualquier contacto institucional, al considerar el sistema arbitral «injusto y amañado».

Según el diario español «AS», el director general, José Ángel Sánchez, participó en reuniones para poner en marcha el nuevo sistema arbitral, pero se retiró en el último momento y llamó al presidente de la Federación para comunicarle que el Real Madrid no firmaría el acuerdo, lo que refleja la magnitud de la ruptura entre ambas partes.

La gota que colmó el vaso fue el partido contra el Girona, cuya actuación arbitral de Alberola Rojas indignó al club por decisiones consideradas parciales, sobre todo en dos jugadas similares de Kylian Mbappé que las imágenes televisivas mostraban con claridad.

En el Bernabéu se pregunta: «¿Quién ha robado el alma del Real Madrid?».



En la capital ven una «competición amañada» y aseguran que cada encuentro confirma la necesidad de alejarse de la Federación hasta que se reforme el sistema arbitral.

Una fuente directiva asegura: «No pedimos privilegios, solo justicia».

La brecha quedó clara en la ida de cuartos de la Champions contra el Bayern, cuando Rafael Luzán, máximo responsable del fútbol español, acudió al Bernabéu para acompañar al presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin. pero se sentó en la tercera fila, lejos de la zona de honor, una imagen que refleja la frialdad total entre ambas instituciones.

La directiva reconoce que el arbitraje no es la única causa del bajón liguero, pero lo ve como factor clave en la pérdida de puntos decisivos y asegura que el club no cambiará de postura hasta que el sistema arbitral español se reforme de raíz.

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