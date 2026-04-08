El Real Betis se recupera en parte tras el magnífico gol de Grillitsch en la Europa League; Antony es abucheado

El partido de ida de cuartos de final de la Europa League entre el SC Braga y el Real Betis terminó 1-1 el miércoles. Los portugueses se adelantaron con un magnífico tacón de Florian Grillitsch, pero Cucho Hernández empató de penalti tras el descanso. La vuelta se jugará el jueves en Sevilla.

El Braga empezó fuerte y se adelantó a los cinco minutos: córner raso de Diego Rodrigues al primer palo y taconazo espectacular de Grillitsch para batir a Pau López (1-0).

El Betis respondió enseguida: despeje defectuoso del Braga en un tiro libre, Marc Bartra aprovechó el rebote y marcó, pero el linier anuló el tanto por fuera de juego.

A partir de ahí el Betis dominó en el emblemático “estadio de la roca”. En otra acción a balón parado, Bartra cabeceó con precisión, pero el balón golpeó el exterior del poste.

El Braga sufrió una fuerte presión y debió agradecer a su portero, Lukás Hornícek, que el marcador se mantuviera en 1-0 durante mucho tiempo. El checo salió bien para evitar un gol de Abde Ezzalzouli y detuvo un cabezazo de Hernández.

A la hora de juego llegó el premio: Gorby derribó a Abde, vio amarilla y Hernández transformó el penalti con un disparo a la escuadra (1-1).

Abde quería lanzar el penalti y no celebró cuando vio que sería Hernández quien lo hiciera. El Betis, con Antony desde el inicio de la segunda parte, no se impuso ni sufrió demasiado.

En los últimos minutos se enzarzó en un forcejeo con el suplente del Braga, Demir Tiknaz; el altercado se calmó, pero los locales le silbaron cada vez que tocó el balón. En el descuento, Antony estuvo a punto de marcar el 1-2, aunque su disparo se marchó fuera por centímetros.