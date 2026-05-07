El Rayo Vallecano causa sensación en Francia y se enfrentará al Crystal Palace en la final

Tras un partido de vuelta muy dominante, el Rayo Vallecano se proclama finalista de la Conference League. Tras la victoria por 1-0 en España, los madrileños también ganaron en Francia por 0-1. El Rayo disputará la final el 27 de mayo en Leipzig contra el Crystal Palace, que se mostró muy superior al Shakhtar Donetsk en el global de la eliminatoria.

Al inicio, Alemão cabeceó al larguero y Penders detuvo el remate; poco después, De Frutos lanzó alto por poco.

El dominio visitante se mantuvo y, justo antes del descanso, llegó el merecido 0-1: Penders detuvo un cabezazo de Lejeune, pero no pudo con el rebote de Alemão.

En la segunda parte el guion no varió: el Rayo siguió presionando y el Estrasburgo, sin el lesionado Emmanuel Emegha, apenas inquietó.

El Rayo, cada vez más seguro, gozó de dos nuevas ocasiones: un disparo de Isi que detuvo Penders y un cabezazo de Unai López que se marchó ligeramente alto tras el córner.

A veinte minutos del final, el marcador reflejaba un dominio abrumador: 20 tiros del Rayo por solo 3 del Estrasburgo. El conjunto francés buscó reaccionar y obtuvo un penalti en el descuento, pero Julio Ensico falló ante Augusto Batalla y el 0-1 no peligró.