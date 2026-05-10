El PSV puede darle al Ajax el pase a la fase previa de la Liga de Campeones en la última jornada

En la última jornada, el PSV puede decidir la lucha por el tercer puesto. Si vence al FC Twente, podría dejar al Ajax fuera de la previa de la Liga de Campeones. El equipo de Ámsterdam está a tres puntos de Enschede y necesita un milagro.

Ajax perdió 1-2 en casa ante Utrecht y casi renuncia al tercer lugar. Aun así, conserva un hilo de esperanza para la última jornada de la Vriendenloterij Eredivisie.

Un empate del PSV ante el FC Twente este fin de semana bastaría para frustrar esas aspiraciones. Si empatan, el Ajax quedaría eliminado de la lucha y debería conformarse con los play-offs. Si el PSV gana y el Ajax vence al sc Heerenveen, el tercer puesto aún podría ser para el quinto clasificado, siempre que el NEC no derrote en casa al Go Ahead Eagles.

El conjunto de John van den Brom, que goleó 4-0 al Sparta Rotterdam, ocupa el tercer puesto y tiene la clasificación para la fase previa de la Liga de Campeones casi asegurada.

Sin embargo, un empate no les garantiza la clasificación: el NEC los superaría si gana al Go Ahead, pues ambos equipos tienen la misma diferencia de goles.

Ajax, por su parte, visita al SC Heerenveen y solo le sirve ganar para soñar con el tercer escalón. La última jornada se presenta apasionante, con el PSV como posible juez involuntario.

Sin embargo, el entrenador Peter Bosz solo acepta la victoria. «Queremos ganar», advirtió al Twente. En el último partido fuera de casa, el PSV venció 1-4 al Go Ahead sin mayores problemas.