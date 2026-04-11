El PSV parece descartar fichar al jugador que disputó 141 partidos con el club

Por ahora, el PSV no aceptará la solicitud de Érick Gutiérrez, según informa el periodista Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad.

El centrocampista de 30 años de Chivas se ofreció la semana pasada, pero ahora mismo no está en la convocatoria del club mexicano.

El club, actual campeón nacional, ya rechazó una propuesta similar el pasado invierno.

Entre 2018 y 2023 jugó 141 partidos con el PSV antes de regresar a México, donde ha sido internacional en 36 ocasiones.

En su primera etapa ganó dos Copas y una Johan Cruijff Schaal.

En 2026 no ha sido convocado por un conflicto con la directiva.

El jugador ha manifestado su deseo de regresar, pero la opción no se contempla.