El PSV no demuestra ser un auténtico campeón en un aspecto: «Ni siquiera en el Ajax es tan grave»

El PSV se proclamó el domingo campeón antes que nunca. Esto ocurrió tras el empate del segundo clasificado, el Feyenoord, a domicilio ante el FC Volendam (0-0). El periodista Willem Vissers considera que el PSV es el líder merecido y no está de acuerdo con las críticas que tachan a los de Eindhoven de ser «el campeón de la mediocridad».

Entre otros, el Feyenoord y el Ajax le siguen a una distancia considerable del equipo de Peter Bosz. «Pero el PSV no tiene la culpa de que el resto sea tan malo. Creo que es el campeón por superioridad», concluye Vissers al día siguiente de la conquista del título nacional en Voetbalpraat.

Vissers también señala un importante aspecto a mejorar. El PSV encaja bastantes goles, como en casa contra el FC Utrecht, al que acabó derrotando por 4-3 tras ir perdiendo 0-2. «Hubo dos cosas claras. La fragilidad defensiva. Han encajado cuarenta goles, incluso el Ajax ha encajado menos (37, nota del editor). Por otro lado, ha sido muy fácil marcarles».

Kenneth Pérez también se sorprende por la debilidad defensiva en Eindhoven. «Muy a menudo simplemente no funciona. Me parece un número extremadamente elevado de goles encajados para una competición que no es demasiado fuerte», suspira el excentrocampista del PSV.

Su compañero de mesa, Maarten Wijffels, encuentra interesante lo que hará el PSV en el mercado de fichajes de verano. «Creo que al PSV le vendría bien volver a la ruta latina. El veneno latino también está en su ADN. Nómbralos, a los Héctor Moreno».

«¿Por qué no podría el PSV fichar a un Héctor Moreno? Creo que todavía es posible. La cuestión es: ¿se apuesta por ello o no? Creo que quizá ahora vuelvan a hacerlo», dice Wijffels, poniéndose por un momento en la piel del director técnico Earnest Stewart.

Pérez tiene sus reservas. «Cuando lo tenían, había entrenadores procedentes de organizaciones defensivas. No conocemos a muchos sudamericanos a los que les guste correr hacia delante y quedarse solos».