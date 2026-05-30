El PSV está a punto de cerrar un acuerdo con otro club neerlandés: el primer fichaje del verano está casi listo

Según Voetbal International, el PSV cederá a Niek Schiks al RKC Waalwijk la próxima temporada y renovará su contrato hasta 2027.

La cesión no sorprende, pues ya en marzo el especialista en fichajes Mounir Boualin informó del interés de Waalwijk.

Formado en la cantera del campeón nacional, ha sido titular habitual en el filial, donde jugó veinte partidos la temporada pasada.

Debido a las lesiones de Matej Kovár y Nick Olij, debutó con el primer equipo el 8 de febrero ante el FC Groningen (1-2) y jugó también contra el FC Volendam, perdido 2-1.

Su fichaje llega en un momento clave para el RKC, que veía caducar los contratos de Yanick van Osch, Tom Bramel y Luuk Vogels.

En el conjunto que acabó sexto en la última Keuken Kampioen Divisie, competirá sobre todo con Mark Spenkelink, guardameta titular la pasada campaña.

Con esta cesión, Schiks sigue los pasos de Jeroen Zoet y Jesper Uneken, también cedidos por el PSV al RKC.