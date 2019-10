El problemón que se le viene encima al Atlético en el peor momento

Con Savic y Giménez lesionados, el Cholo estrenará pareja de centrales en la reválida de un Metropolitano en llamas.

Simeone ha cimentado el éxito del en la última década en su fortaleza defensiva. Los seis trofeos Zamora al portero menos goleado de cada Liga en los últimos siete años, así lo atestiguan.

La marcha de Godín, jefe de la defensa rojiblanca en este periodo triunfal de Simeone, unida a la de Lucas Hernández, hicieron que el Cholo tuviera que rehacer un proyecto nuevo donde pese a ser veteranos en el Atlético, Giménez y Savic pasaron a ser titulares indiscutibles en el nuevo Atleti.

Pero la lesión de Savic con Montenegro el pasado 14 de octubre que le mantendrá alejado un mes de los terrenos de juego, unida a la de Giménez ante el Bayer Leverkusen, quien había sido titular en once de los doce partidos disputados, hace que Simeone tenga que conformar nueva pareja de centrales.

De este modo Felipe y Hermoso, que acabaron también tocados ante el Leverkusen, serán la dupla defensiva titular por primera vez en la temporada en un duelo de aúpa ante el Athletic. No solo por el rival si no también por el ambiente enrarecido que se vive en el Metropolitano en los últimos días. El brasileño y el español ya jugaron muchos minutos del encuentro de ante el Bayer alemán y cumplieron con su cometido de no permitir que el rival hiciera goles.

Felipe llegó procedente del Oporto a cambio de 20 millones y pese a ser el último de los cuatro en debutar lo cierto es que ha mostrado una seguridad defensiva, un desplazamiento de balón y un poderío aéreo que ha hecho bueno el desembolso rojiblanco.

Hermoso por su parte aterrizó en el Metropolitano tras jugar la última temporada en el a cambio de 25 kilos. Su polivalencia para jugar de central y de lateral hizo que el Atlético pusiera todo su empeño en hacerse con los servicios de un futbolista joven que además es internacional.

Entre ambos suman 764 minutos de los 2.160 posibles, pero tiene pinta que esa cifra la aumentarán en los próximos encuentros donde sin Giménez ni Savic les va a tocar demostrar que el Atlético no se equivocó fichándoles.