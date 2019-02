El principal foco para la Copa América se llama Charles Aránguiz

El volante de Bayer Leverkusen goza de un gran presente en Alemania. De hecho, ha logrado eclipsar a Arturo Vidal y a Alexis Sánchez en números.

Charles Aránguiz ha vuelto a tomar el protagonismo en el Bayer Leverkusen, ese que se vio obligado a dejar a causa de una lesión en la rodilla en el inicio de la temporada 2018-19 en la Bundesliga.

El volante chileno debió abandonar el terreno de juego en el amistoso entre la Selección chilena y Corea del Sur a mediados de septiembre del pasado año. Desde entonces, el Príncipe debió sostener una dura recuperación de casi dos meses. Luego, algunas complicaciones físicas le impidieron, por ejemplo, participar de manera normal de la pretemporada.

Sin embargo, desde su regreso a las canchas, el Príncipe no ha salido del once titular y, a estas alturas de la campaña, está convertido en uno de los hombres más relevantes en el esquema del técnico Peter Bosz. De hecho, hace algunos días el germano Julian Brandt se rindió ante el formado en Cobreloa, y no escatimó elogios para definir su contribución.

“Aránguiz es muy bueno, un tremendo jugador. Es muy importante para nosotros. Trabaja mucho siempre, en todos los partidos”, dijo. “Recupera muchos balones. Es un jugador clave, que además le da estructura al juego que hacemos. Su labor nos mantiene compactos en el medio”, agregó el mundialista con Alemania en Rusia 2018.

Estas palabras llegaron previo al encuentro en que el ex Universidad de Chile se lució en la victoria 2-0 de su escuadra sobre Fortuna Düsseldorf y luego de volver al gol, después de 16 meses, frente al Krasnodar de Rusia, en los dieciséisavos de final de la Europa League. Con ese tanto, igualó la producción de Alexis Sánchez este 2019 y ha logrado eclipsar al también mediocampista Arturo Vidal que no ha logrado convertir este año en curso.

En comparación con el King Arturo y el Niño Maravilla, quienes suman el 61% de los minutos y el 42%, respectivamente, Aránguiz ha jugado todos los compromisos de su equipo y el 100% de los minutos: nueve duelos y 810'.

En líneas generales, esta campaña suma 13 partidos, en 12 de ellos fue titular, y 1.020 minutos donde fue reemplazado en cuatro. Ha completado 767 pases totales, con un 87% de precisión. En silencio, con la humildad que lo caracteriza y sin todas las luces de los futbolistas del Barcelona y Manchester United, Charles los supera ampliamente en estos ítems.

El artículo sigue a continuación

En WhoScored, por ejemplo, tiene una valoración promedio de 7,21, mientras que Vidal es calificado con nota 6,54 y Alexis con 6,51. En tanto, según detalla AS, entre la Liga y la Copa de Alemania este año, registra 493 pases, con un promedio de 70 cesiones por partido. En su registro suma 32 recuperaciones de balón, con una media de 4,6 por duelo. El oriundo de San Joaquín promedia 3,7 quites por partido en el conjunto catalán.

Una buena noticia para Reinaldo Rueda, y para La Roja, de cara a la Copa América de Brasil donde Chile intentará revalidar la corona, esa en la que Aránguiz se erigió como el mejor jugador del combinado nacional al levantar la primera copa en su historia.