El primer partido de golf de Gareth Bale en el Tottenham se hace viral

Gareth Bale se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del y parece que lo va a celebrar jugando a su deporte favorito: el golf. El futbolista galés ya tiene una reserva para jugar unos hoyos con el presidente de su nuevo club, Daniel Levy.

La partida tendrá lugar en el el club de golf Hadley qye está a 11 kilómetros del estadio del Tottenham y uno de sus socios ha compartido una imagen en la que se puede comprobar que Bale y Levy tienen una reserva a las 13:52 horas de , 14:52 de .

Never had so many Friday afternoon tee time requests @HWGCProshop 🤔😂 #WeWish #BaleBack #HadleyWood #COYS