¿El primer cortocircuito entre la nueva dirigencia y el plantel en Boca?

Ameal desmintió cualquier discusión con los jugadores, pero mandó al frente a López e Izquierdoz y advirtió que el sueldo de mayo dependerá de abril.

Armonía. Así parecían transcurrir los primeros meses de la gestión Ameal - Pergolini - Riquelme en Boca. El regreso del ídolo al club, la levantada futbolística del equipo en general y de Carlos Tevez en particular y la histórica consgración en la Superliga le permitían a la nueva CD pisar fuerte en poco tiempo. Pero el coronavirus llegó para resquebrajar esa confianza y los primeros chispazos entre dirigentes y futbolistas empiezan a aparecer.

Según informó el sitio web DobleAmarilla, la cúpula dirigencial habría propuesto una rebaja salarial a los contratos más altos durante estos meses para así no entrar en mayores problemas económicos. El recorte, según el medio iba a estar entre el 30 y el 35%, y no alcanzaría a todos (por ejemplo, los más jóvenes) pero sería devuelto en forma financiada a lo largo de lo que resta del año. Sin embargo, la propuesta no habría sido aceptada y ello habría generado malestar.

Hasta ahí, creer o reventar. Pero el presidente del club decidió salir a desmentir estos rumores y en sus palabras pueden interpretarse diferentes mensajes que avalarían una suerte de tensión entre las partes. Primero, porque mandó al frente a los referentes que se sentaron a negociar. Y segundo, porque realizó una advertencia a futuro: en caso de repetirse este escenario, la decisión será unilateral.

"Las discusiones con los jugadores son de puertas hacia adentro y no hacia afuera. Obviamente hay diferencias de criterio y de interés. Estamos haciendo un gran esfuerzo y el plantel se encuentra al día. Es una situación complicada. Hablé con Carlos Izquierdoz y Lisandro López pero en términos amigables. Con el plantel no tenemos absolutamente nada. Queremos que ellos estén bien y sean felices", intentó zanjar Ameal, no sin antes evidenciar las distancias entre unos y otros. Pero avisó: "De acá a diciembre vamos a pagar todo de prima, sueldo y de los premios. Este mes van a cobrar el cien por ciento. En abril, dependemos de las cobranzas que tengamos".

¿Cuál sería el plan para el futuro? Que si en mayo la situación no mejora, sí podrá haber algún tipo de reperfilamiento en los pagos, que de todas maneras sería devuelto en cuotas hasta diciembre. La explicación que esbozan puertas adentro es que si bien la institución tiene números firmes, no está por encima de la situación de emergencia que golpea a todos los sectores. ¿Habrá un segundo round?