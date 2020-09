El presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, niega todo contacto con el Barcelona por Memphis Depay

El presidente del Olympique de , Jean-Michel Aulas, asegura que no existe ni ha existido ninguna clase de contacto con el para tratar el posible traspaso de Memphis Depay al cuadro azulgrana. De esta forma, Aulas ha rechazado las informaciones que vinculan al delantero holandés con el proyecto de Ronald Koeman, con el que el actual atacante del cuadro lionés ha coincidido en las filas de la selección holandesa.

Según Aulas, "Memphis podría haberse ido en agosto pero ahora debería quedarse con nosotros toda la temporada" según expresó a través de su cuenta personal de Twitter.

@OL @RMCsport si Memphis pouvait partir en Août,il devrait rester avec nous pour 20/21! Contrairement à ce que j’ai lu il n’y a pas eu d’échange avec le Barça ,je ne pense pas que cela soit l’intérêt de l’OL de laisser partir son capitaine après cette année tronquée par la LFP — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 7, 2020

"En contra de lo que he leído, no ha habido negociaciones con el Barça" expresa el máximo dirigente del club lionés, que añade que "no creo que al Lyon le interese dejar salir a su capitán tras esta temporada truncada por la " en referencia a la decisión de la Liga francesa de dar por concluida la temporada en marzo sin disputar los partidos pendientes, otorgándole de esta forma el título al .

Cabe esperar novedades en ataque en clave azulgrana debido al creciente interés del Barcelona por un jugador que es deseo expreso de Ronald Koeman, si bien el club barcelonista sigue a la vez muy pendiente de lo que pueda suceder con Lautaro Martínez, otro delantero centro al que se ha relacionado con el equipo catalán durante meses.