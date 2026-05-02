El portero neerlandés puede aspirar a un fichaje espectacular gracias a su lugar de nacimiento

Según De Telegraaf, el AZ no ejercerá la opción de renovar el contrato de Sem Westerveld, que vence pronto. El portero, a punto de ser agente libre, cuenta con varios pretendientes, entre ellos el Athletic Club.

Como es sabido, el Athletic solo ficha jugadores nacidos en el País Vasco.

Westerveld nació hace 23 años en San Sebastián, cuando su padre, Sander, jugaba en la Real Sociedad, así que cumple ese requisito.

Criado en España, donde su padre jugó también en Mallorca y Almería, posee pasaporte español y habla el idioma con fluidez, lo que agilizaría su incorporación.

Además, clubes de Bélgica y Alemania —OH Leuven de la segunda división belga y FC Kaiserslautern de la 2. Bundesliga— también lo siguen, aunque su nivel es inferior.

De concretarse un fichaje sin coste, no aseguraría la titularidad, pues Unai Simón, guardameta de la selección española, es intocable en San Mamés.

Se formó en la cantera del AZ, donde jugó con el sub-19 y el filial, pero nunca debutó con el primer equipo. Actualmente está cedido al MVV Maastricht, donde juega cada semana.