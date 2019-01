El porqué Ceballos lanzó la falta ante el Betis en lugar de Sergio Ramos

El mediocampista del Real Madrid desveló que ya lo había pedido durante la semana porque conocía a Pau López de La Rojita. Primer gol de falta en Liga

LA INTRAHISTORIA

El Real Madrid ganó este domingo ante el Betis con un gol in extremis de Dani Ceballos (1-2). Un gol de falta, cuando el equipo blanco todavía no había encontrado el gol de libre directo en la presente Liga después de diez intentos. Durante el transcurso del partido, llamó poderosamente la atención cómo el propio Ceballos pidió inmediatamente el balón para ser el lanzador. Había salido desde el banquillo, la grada le pitó, y el equipo estaba sufriendo, pero aun teniendo todas las circunstancias en su contra, no ‘permitió’ que Sergio Ramos tirase esa falta en las postrimerías del partido. Tenía motivos suficientes para ello, según explicó el propio jugador a los micrófonos de Movistar al final del partido.

Según desveló el mismo Ceballos, durante la semana había hablado ya con Sergio Ramos en caso de que se diese una situación de este estilo durante el partido en el Benito Villamarín. “Me veía con mucha confianza, tenía ganas de reivindicarme y Sergio Ramos lo sabía. Lo habíamos hablado días anteriores. Me dijo que lo iba a meter. Enfrente tenía a Pau que he entrenado en la selección. Desgraciadamente he metido el gol que para mi equipo ha sido una alegría y para Pau una desgracia. Le dije a Casemiro que se pusiera, encontré el hueco”, explicaba el mediocentro sevillano en Movistar. Sabía que tendría una oportunidad de marcar. El plan le salió a la perfección.

El único jugador del Real Madrid que había marcado de falta en la presente temporada fue Isco, en Champions League ante la Roma. Un único gol en todo el curso, cuando en el pasado había sido una de las especialidades del equipo blanco. Lo que suponía un balance ciertamente escaso. Con Sergio Ramos o Luka Modric sobre el césped, tuvo que ser Dani Ceballos quien reseteara la cuenta de goles de libres directos para los blancos. Sabía cómo hacerlo…