En los últimos días las noticias han hablado mucho del árbitro somalí Omar Artan. Se le denegó la entrada a Estados Unidos, lo que provocó gran indignación entre los aficionados al fútbol mundial. Ahora, un funcionario de la Casa Blanca ha dado explicaciones sobre el asunto.

Para Artan iba a ser su primer Mundial, pero el sueño se truncó: al llegar a Estados Unidos fue rechazado y devuelto de inmediato.

En una entrevista con The New York Times, Artan relató lo ocurrido en el aeropuerto de Miami, adonde llegó el fin de semana.

«Me interrogaron durante once horas sobre mi país, su política, el motivo de mi visita y la organización terrorista Al-Shabab».

«Les mostré fotos de mi carrera y documentos oficiales de la FIFA, pero igual me devolvieron», concluye Artan.

El martes, Andrew Giuliani, jefe del «Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la FIFA», explicó la decisión.

«Tenemos muy buenas razones para no dejarle entrar. Hay grandes preocupaciones. Este hombre tiene vínculos con miembros de la organización terrorista Al-Shabab».

La embajada somalí en Estados Unidos trabaja intensamente para resolver el asunto, por lo que aún hay una pequeña posibilidad de que acabe pitando en el Mundial.