El Pity Martínez volvió a cruzarse con De Boer tras ser reemplazado en Atlanta United

El DT holandéz volvió a sacar al enganche y el ex-River se lo recriminó, como hace algunas semanas. ¿Relación quebrada?

"No diría que estoy peleado, solo le dije que habló antes con los periodistas que conmigo", reclamó Gonzalo Martínez hace algunas semanas, luego de unas polémicas declaraciones de Frank De Boer. "Necesito 11 futbolistas que trabajen duro, no 10", había remarcado el holandés, tras reemplazarlo ante New York Red Bull. Y el último fin de semana, la pelea, parece, se recrudeció en el mismísimo campo de juego.

comenzó arriba en el marcador a los dos minutos de juego, pero se recuperó y se puso 4-2 antes de que termine el primer tiempo. Sin embargo, en el inicio del complemento, descontó y, cuando el resultado estaba 4-3, De Boer decidió el ingreso de Barco para ir a buscar el empate, pero sacó al Pity por 17° vez en lo que va del año. "¿A mí? ¿Por qué?", le recriminó el futbolista antes de abandonar la cancha.

Pity Martínez volvió a salir reemplazado, esta vez en el partido entre Atlanta United y Los Angeles FC, donde volvía a ser titular después de dos partidos (en el último ingresó a los 65' y marcó un gol en el 89') Así fue su reacción. pic.twitter.com/qC67e8SDMn — 🏀⚽️🏐🎾 (@nahuelrvillalba) July 27, 2019

Martínez ya había reaccionado de una manera similar cuando fue sustituido ante por Villalba: no le dio la mano al ex- , le gritó al entrenador y terminó dándole golpes al banco de suplentes. ¿Se ilusiona River con un posible regreso?