El penal sobre Teo Gutiérrez que el VAR le hizo rectificar a Roldán

El juez central rectificó su decisión después de revisar la pantalla de la Video Asistencia.

¿Fue o no? Al principio sí, pero después no. Primero Wilmar Roldán lo sancionó, pero minutos más tarde rectificó y echó para atrás su decisión. Lo cierto es que la polémica y protesta de los aficionados junioristas no tardó en llegar luego de la acción.

Sobre los 50 minutos del partido entre Junior y en el estadio Metropolitano, Teo Gutiérrez recibió un leve contacto en el área que el central antioqueño decretó como pena máxima. Entre los reclamos de los azules y comunicación con sus asistentes en la cabina, Roldán decidió revisar la jugada y cambió su decisión.

El contacto fue mínimo, pero existió, por lo que las opiniones a favor y en contra quedaron sembradas en medio de un empate parcial a cero goles, que se pudo haber desequilibrado en ese momento.

