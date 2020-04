El pedido de Riquelme a De Rossi

El exfutbolista italiano contó la charla que mantuvo con Román antes de macharse de Boca.

A principios de año, y luego de jugar apenas un semestre en el fútbol argentino, Daniele De Rossi comunicó que dejaba Boca y se retiraba del fútbol profesional porque extrañaba a su familia y quería regresar a . Tres meses después de aquel anuncio, el exfutbolista italiano reveló el pedido que le hizo el entonces flamante manager Juan Román Riquelme.

"Apenas lo vi, le expliqué mi situación, era lo justo. Él me pidió que me quede y me pusiera bien físicamente. Me estaba hablando un jugador que era un ejemplo, un poeta del fútbol y me sentí obligado", confesó el símbolo de la , en declaraciones a Sky Sports.

En la misma línea, el Tano, que apenas jugó siete partidos en el Xeneize, continuó: "Me hizo efecto, entrené cinco o seis veces con el equipo y me pedían que me quede. Tuve que decir que me iba al día siguiente, pero me hubiera quedado mucho tiempo. Tengo mucha nostalgia por aquel lugar, mi familia y yo la sentimos".

"La experiencia fue maravillosa, aprendí mucho. Allá me di cuenta aún más de que el talento sin organización táctica se desperdicia, se convierte en un poco de confusión, hermosa a la vista, pero siempre estamos hablando de confusión", concluyó el campeón del mundo Italia.