El PEC Zwolle renueva al icono del club: «El club siempre me ha tratado bien»

El PEC Zwolle ha renovado el contrato de Ryan Thomas por una temporada más. El neozelandés, probable participante en el Mundial del próximo verano, seguirá en el equipo de la Eredivisie hasta mediados de 2028.

Llegó en 2013 y ganó la Copa KNVB 2014 (5-1 al Ajax) y la Johan Cruijff Schaal.

En 2018 fichó por el PSV, pero las lesiones le impidieron afianzarse como titular, así que en 2022 regresó a Zwolle.

Hasta la fecha ha disputado 213 partidos con el club, más que cualquier otro jugador de la plantilla. «Quiero seguir en el PEC, no es ningún secreto», afirma Thomas.

«El club siempre me ha tratado bien y la afición es fantástica. Mientras pueda aportar, daré todo por este club. El feeling es bueno por ambas partes».

«Por supuesto, eso es lo más importante para una colaboración duradera. Estoy muy contento de poder seguir jugando los próximos dos años en el club de mi ciudad», afirma Thomas.

El director técnico Gerry Hamstra también celebra la renovación: «Ryan sabe leer un partido como nadie y aporta lo que se necesita en cada momento».

«Además, es un ejemplo para los jóvenes y el cuerpo técnico, por lo que resulta esencial para el grupo. Queremos cerrar bien esta temporada y, tras el Mundial, seguir contando con él», concluye Hamstra.