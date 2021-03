El Pato Fillol, dolido con Armani: "Le mandé un mensaje y no me contestó"

Uno de los máximos símbolos de la historia de River recordó un episodio desagradable que vivió hace unos meses con el actual dueño del arco.

Ubaldo Fillol es una leyenda del arco de River y cada vez que hace alguna aparición pública suele ser consultado sobre el presente del puesto en el Millonario. Por eso, grande fue la sorpresa cuando durante una entrevista en Radio La Red le preguntaron por el momento de Franco Armani y el Pato se excusó de responder: "No quiero hablar de él, con todo respeto. Me sentí muy tocado con algo que paso a mediados del año pasado".

¿Qué fue lo que pasó? El propio Fillol lo explicó: "Le mandé un mensaje de WhatsApp, lo leyó y no me contestó. A los 10 días le pregunté si lo había leído, lo vio y tampoco me respondió. Me dolió. Le quería pedir una camiseta para sortearla en una entidad benéfica".

El campeón del mundo en 1978, además, recordó un episodio que vivió con el casildense durante una cena de la Fundación River en 2019: "Estabamos con el Beto Alonso y Amadeo, a 20 metros del plantel. En un momento viene el fotógrafo y me dice que me quería hacer una foto con Armani. Le contesté que no tenía ningún problema, que viniera. Y me dice: 'No digas nada, pero no quiere venir él'. Me levanté y fui yo. Cuando me vio, todo bien, pero ahora pasó todo esto".

Los dichos del Pato, por supuesto, no pasaron inadvertidos, por lo que el representante del arquero, Martín Aráoz, salió a intentar aclarar la situación a través de sus redes sociales: "Algo raro pasó, porque el Pato es uno de los ídolos de chico de Franco y de su madre. Quizás el número no era el correcto. Ya me comuniqué con él".