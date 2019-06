El partido más largo del año: Everton - Cobresal se jugará tras tercera suspensión

El juego que cierra la primera rueda del torneo chileno se volvió a aplazar, esta vez por las condiciones climáticas de Viña del Mar.

Es un partido clave en la lucha por evitar el descenso en y en la noche del miércoles sufrió su tercera suspensión: Everton - Cobresal estaba programado para las 20:30 horas en el Sausalito, pero las fuertes lluvian hicieron que se reprogramase, una vez más, pero ahora para este jueves a las 12:30.

Inicialmente, el duelo válido por la sexta fecha del Campeonato Nacional debía jugarse el 30 de marzo en El Salvador, pero la huelga de los mineros de Potrerillos y la muerte de una persona en la misma obligó que el gobernador de la provincia de Chañaral, Ignacio Urcullú, no autorizara el duelo por la falta de contingente policial.

El artículo sigue a continuación

Ya en mayo, el día 4, la ANFP en conjunto con ambos clubes decidió invertir las localías y programó el compromiso para el 2 de junio a mediodía.

Un día antes, el primero de junio, la asociación debió suspenderlo una vez más por el paro del fútbol chileno que llevó a cabo el Sifup por el caso Naval. Cuando se levantó el paro, desde Quilín suspendieron las vueltas de Copa Chile de y y confirmaron para este miércoles 12 el postergadísimo partido.

Pero Ángelo Hermosilla revisó la cancha junto con sus asistentes Miguel Rocha, Mario Lagos y José Cabero y determinó que no se podía jugar pues el balón no rodaba y el pedido de drenaje por parte de los Albinaranjas no fue escuchado. El jueves 13 se acabaría el eterno aliento de un juego que, sorprendentemente, sigue sin poder disputarse.