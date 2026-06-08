El partido inaugural del Mundial, en el aire: «Si no se encuentra una solución, el balón no rodará»

Según BILD, el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica es una bomba de relojería política. Lo que debería ser una fiesta del fútbol se ha convertido, para muchos mexicanos, en la ocasión ideal para dañar al Gobierno.

Según el medio alemán, cinco problemas podrían amenazar el inicio del Mundial el jueves. La mayor amenaza proviene del ala radical del sindicato de maestros, que ha fijado su objetivo en el partido inaugural.

Piden un aumento salarial y ya montaron un campamento en la capital. A principios de mes se enfrentaron a la policía, bloquearon autopistas e incendiaron vallas del Mundial. «Si no hay solución, el balón no rodará», advierten.

A ello se suma un litigio sobre miles de entradas que podría alterar el encuentro. Los dueños de palcos de lujo y abonos de temporada, con derecho de acceso gratuito al Estadio Azteca desde los años 60, rechazan la intención de la FIFA de vender esos asientos. Aunque un juez les dio la razón, la tensión persiste y se amenazan con protestas si se les impide entrar el jueves.

Además, las familias de los cerca de 130 000 desaparecidos planean manifestarse frente al Azteca y repartir stickers Panini falsos con fotos de sus seres queridos.

Los problemas no se limitan a la capital: en Guadalajara y Monterrey, agricultores y camioneros amenazan con bloquear autopistas por los bajos precios de los alimentos y los asaltos en las carreteras, lo que complicaría el acceso a otras sedes.

A esto se suman fuertes lluvias que han inundado partes de la Ciudad de México, paralizado carreteras, interrumpido el metro y provocado cortes de electricidad. Se esperan más tormentas, lo que complicará el traslado de decenas de miles de aficionados.