El París Saint-Germain consolida su liderato y hunde aún más al FC Nantes

El París Saint-Germain venció 3-0 al FC Nantes el miércoles en la Ligue 1 y aumentó a cuatro puntos su ventaja sobre el segundo, el RC Lens.

El fin de semana había caído 1-2 ante el Lyon y la ventaja se redujo a un punto, pero el PSG aún tenía un partido pendiente.

A los diez minutos, el VAR señaló penalti por mano de Ali Youssef y Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador.

El Nantes respondió a mitad de la primera parte con un gol de Louis Leroux, pero fue anulado por fuera de juego.

Antes del descanso, Achraf Hakimi asistieron a Désiré Doué, quien marcó desde un ángulo difícil: 2-0.

Poco después del descanso, Kvaratskhelia firmó el 3-0 con una gran jugada individual.

El marcador ya no se movería, aunque el suplente Fabián Ruiz aún estrelló un balón en el poste. Con esta victoria, el PSG consolida el liderato con el mismo número de partidos que el Lens, mientras que el Nantes, decimoséptimo, ve aumentar sus preocupaciones por el descenso.