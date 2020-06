El Pando Ramírez: "Me dolió anotarle a Municipal"

El ex jugador recordó la victoria del Montagua ante los Rojos en la Concachampions.

El ex jugador Guillermo Ramírez recordó lo que fue la anotación que le hizo a Muncipal, cuando militaba en el Montagua y tuvo que enfrentar a su ex equipo en la Liga de Campeones de 2011, en lo que fue la victoria de las Águilas Azules.

El Pando no lo celebró en su momento, debido al respeto que guardaba por su pasado en el club escarlata. Esa fue la razón por la que un importante sector de la afición del Montagua lo abucheó y cuestionó su compromiso con el club.

"La afición del Montagua me estuvo abucheando porque tuve algunas jugadas claras en las que no anoté gol. Decían que porque era mi ex equipo, entonces la próxima que tuve traté de anotar y se me dio. Era mi trabajo, pero me dolió", reconoció el Pando.