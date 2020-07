El padrastro de James Rodríguez vuelve a su defensa: "Él no toma decisiones arbitrarias"

En dialogo con el Súper Combo del Deporte en Cali, el padrastro del jugador del volvió a la carga para defender el papel del colombiano en las últimas semanas, en las que su protagonismo ha girado en torno a sus repetidas ausencias en las convocatorias de Zidane.

Restrepo también habló del futuro del 10 de la Selección e insistió en que, a su parecer, la mejor opción está en el equipo vecino:

"Hay muchas instituciones de gran nivel en el mundo que creo estarían interesadas en contar con James, seguramente no le van a faltar ofertas, porque es un jugador top en el mundo, que tiene un impacto en cualquier parte y club a donde llegue, y seguramente, dependiendo de las decisiones que se tomen con el Madrid o de lo que James y su grupo acuerden con el Real, seguramente tendrá nuevas oportunidades. A mí me gusta mucho el fútbol español, se ha hablado mucho de ir al , me encantaría, una bonita afición y un estadio muy bonito. No sé, si sea como se especula en los medios, una realidad. Así como en e hay buenas instituciones”.