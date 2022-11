El orgullo de cuatro canteranos valencianistas en el Mundial

Paterna puede presumir de un gran éxito con la convocatoria mundialista de Luis Enrique





Hay gente a la que el fútbol sólo le gusta a nivel de clubes y las selecciones le aburren. De hecho, esa gente cuando hay parones en la Liga porque llegan los partidos internacionales se sienten vacíos porque se quedan sin su fútbol. Esto siempre lo he entendido porque a mi el parón clásico de la Liga en Septiembre siempre me ha dolido. Después de todo un verano sin fútbol ese parón cuando únicamente se llevaban dos o tres jornadas, era al que me mataba.

Sin embargo, soy de los que disfruta con las selecciones y es feliz con las Eurocopas y Mundiales. Me encantan. Ver a tantas selecciones, tantos países, tantos aficionados disfrutando y soñando es algo único. Desde que soy un crío recuerdo la Bulgaria del 94 con Stoichkov, Balakov o Letchkov dando la campanada y llegando a las semis o la Suecia de Larsson y Andersson en ataque. En Croacia la sorpresa fue Suker y en Corea los anfitriones a los que los árbitros les fueron regalando eliminatorias hasta que se les cruzó Alemania. Así podría recordar cada Mundial hasta el que se disputará en Qatar en apenas unos días.

Siempre en esos Mundiales hubo participación valencianista. En EEUU Camarasa y Voro (jugaba ya en el Depor), Zubi en Francia, Curro, Baraja o Albelda en Corea, Cañete, Marchena, Albelda o Villa en Alemania… y así sucesivamente. El Valencia siempre ha estado bien representado. Pero lo de este año será para sacar pecho. Si, para sacar pecho de la cantera y de lo que se produce en Valencia. Porque la comunidad valenciana es una fuente inagotable de talento futbolístico.

En el Mundial de Qatar habrá representando a España, cuatro jugadores criados y amamantados desde que eran niños en la escuela valencianista. Guillamón, Ferrán, Soler y Gayà, si dios quiere y el tobillo no le complica la existencia, son cuatro productos de la cantera valencianista. Únicamente el Barça ha colado a tanto jugador en la lista de Luis Enrique de los que ha formado en su aclamada Masia. De hecho, Jordi Alba, fue recuperado para las csnteras de élite por el Valencia CF y lanzado al fútbol profesional por los de Mestalla. Fue Emery el que le ubicó de lateral y le hizo ver que ahí podía hacer carrera.

Es decir, el Valencia tendrá a cuatro chicos de su casa en el Mundial. Paterna debe ser más encumbrada en este evento que en el resto del año, porque si hay algo de lo que saca pecho Meriton es de su apuesta por la cantera. Y siendo cierto que apuestan por la cantera, porque es mucho más barato y porque la economía les obliga, también es cierto que la cantera valencianista ha funcionado toda la vida.

El éxito de llevar a un chico que llegó de Pedreguer, a otro de La Eliana, a otro de Foyos y a otro que empezó a meter goles y fue reclutado del Bonrepos es un éxito enorme. Porque esos niños llegaron a Paterna tras el acierto de alguien que los seleccionó y captó entre otros muchos, y posteriormente se acertó promocionándolos categoría a categoría y pasando el corte que cada año hay que superar en una escuela tan exigente como la del Valencia CF, donde cada año se quedan niños muy buenos por el camino.

El trabajo de maduración de los chavales en una escuela como la del Valencia CF es complicadísimo, porque pasan por etapas donde no juegan, donde no dejan de ser niños que a veces tienen sus problemas de desarrollo. Y ahí, el mérito es compartido. Los niños que llegan a la élite están hechos de una pasta especial y los clubes también les dan todas las herramientas para desarrollarse.

Llegar a jugar en un primer equipo como el del Valencia no es nada sencillo. Pero jugar un Mundial es la leche. Y en el Valencia, por mucho que algunos se pasen el día insultando a Ferran y Soler por sus salidas, que tienen todo el derecho a estar enfadados con sus formas de salir, pero al final lo hicieron para ir a City y PSG, en este Valencia de pocas alegrías tendremos el gustazo de ver a cuatro nanos valencianos, criados en casa que jugarán estas próximas semanas representando a España en el Mundial de Qatar. Que gustazo y qué ilusión.

Héctor Gómez / "Tribuna Deportiva"