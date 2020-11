¿El ocaso de la generación dorada de Colombia? Sin líderes y envueltos en rumores de pasillo

La Selección conquistó el planeta en los Mundiales de 2014 y 2018 con un fútbol vistoso, alegre y efectivo, de la mano de José Pekerman y con una nómina llena de jugadores de gran talento, jerarquía y experiencia internacional.

Sin embargo, de este gran equipo solo se mantienen vigentes, en buen nivel en el viejo continente unos pocos jugadores como David Ospina ( ), Juan Guillermo Cuadrado ( ), Radamel Falcao ) y James Rodríguez ( ), principal figura del cuadro cafetero y Bota de Oro del Mundial de Brasil, pero que parece haber perdido el entusiasmo al vestir la Tricolor que siempre lo sacó del abismo que era su permanencia en el .

Los constantes rumores de peleas, rencillas y malos tratos en el camerino de Colombia solo hacen daño, al no poder ser comprobados solo le hacen daño a la imagen de un equipo que parece derrumbarse desde antes de iniciar los partidos, pero más grave que los rumores es el silencio y la falta de líderes que tomen la palabra, por lo menos para decirle a la afición: "Perdón, nos equivocamos", responsabilidad que recae sobre un entrenador que parece quedarse solo cada vez que los resultados no son favorables.

