«El nombramiento de Óscar García es algo sin precedentes y, en realidad, muy triste»

René Eijkelkamp ha valorado la actual Eredivisie en una entrevista con Voetbal International. El exdelantero elogia al PSV, pero advierte a sus rivales: «Si hubieran dado un poco más, habrían sido campeones en invierno».





Para él, la clave del éxito del PSV es su sólida estructura. «Allí todo está muy bien organizado. La visión de Peter Bosz es clara y, con jugadores como Jerdy Schouten, Joey Veerman y Guus Til, eso se lleva a la práctica en el campo». Por eso, espera que el dominio continúe por el momento: «Tal y como están las cosas, creo que el reinado del PSV aún durará un tiempo».

Destaca a Ivan Perisic: «Es un ejemplo para los jóvenes; solo deben fijarse en lo que hace. Siempre crea espacios y centra perfecto con ambas piernas».

Critica la inestabilidad de Ajax y Feyenoord: «Desde la marcha de Erik ten Hag en 2022, Ajax ya tuvo siete entrenadores; Óscar García es el tercero esta temporada: algo sin precedentes y muy triste».

Sobre Feyenoord cuestiona la lógica de exigir títulos a los entrenadores pero permitir dirigir sin ellos a los directores técnicos: «Es el mundo al revés». Y apunta a Dennis te Kloese: «Quizá sea un buen hombre de negocios, pero no ha sido jugador profesional. Robin van Persie tiene que tener un título, pero quien lo ficha no. Eso me parece una aberración».

Eijkelkamp cree que el juego del equipo de Róterdam es insuficiente y atribuye parte del problema a la falta de experiencia de Van Persie: «Es un trabajo que requiere experiencia. Hay que gestionar la plantilla y dirigir al cuerpo técnico; eso no se improvisa».



