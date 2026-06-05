El niño prodigio acaba en el hospital: su participación en el Mundial es muy incierta

La selección alemana sufrió un duro revés víspera del Mundial. El seleccionador Julian Nagelsmann anunció el viernes que Lennart Karl, delantero de 18 años del Bayern de Múnich, se lesionó en el entrenamiento y fue trasladado al hospital para realizarle pruebas.

«No pinta bien», reconoció el técnico, que aguarda el diagnóstico para decidir si le reemplaza.

Según Florian Plettenberg, de Sky Sport, aún no se descarta su baja para el Mundial. En las próximas horas se conocerá la gravedad de la lesión del joven talento del Bayern de Múnich.

Su ausencia sería un golpe duro para Alemania, pues el delantero había impresionado en la pretemporada y aspiraba a un lugar en el once de Nagelsmann.

Karl, que competía por un lugar detrás del delantero, parecía fijo para la tercera plaza, ya que Florian Wirtz y Jamal Musiala tienen aseguradas las otras dos.

Nagelsmann ya había elogiado al versátil delantero, capaz de actuar en varias demarcaciones. La semana pasada Karl fue titular en la derecha en el amistoso contra Finlandia (4-0); jugó 73 minutos.