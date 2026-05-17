El NEC se clasifica para la fase previa de la Liga de Campeones en la última jornada

El NEC venció 2-1 al modesto Go Ahead Eagles y se aseguró el tercer puesto que da acceso a la fase previa de la Liga de Campeones. El Twente, anterior tercero, cayó 5-1 ante el campeón PSV.

Las intenciones ofensivas del NEC se notaron desde el inicio en De Goffert, con Sami Ouaissa creando peligro ya en el minuto cuatro. El 1-0 llegó poco después: Noé Lebreton remató de cabeza a bocajarro tras un córner. Así, el tercer puesto pasó a ser virtualmente del NEC.

El equipo local siguió insistiendo y Linssen acertó el larguero, pero en el 26′ Lebreton, tras rozar el poste derecho, marcó el 2-0. El Go Ahead, superado, no creó peligro.

En la reanudación el conjunto de Deventer buscó reaccionar, pero el NEC siguió presionando y creando peligro. Aun así, el marcador mostró 2-1 a los 55 minutos tras el remate de Søren Tengstedt, que ilusionó a la afición visitante.

El local buscó el tercero: De Busser detuvo un remate de Chery y, en la misma jugada, Lebreton golpeó el travesaño. La victoria aún no estaba asegurada para NEC.

En los últimos minutos el NEC vivió un momento de tensión: Julian Dirksen derribó claramente a Koki Ogawa cuando se escapaba solo, y solo vio la amarilla. Melvin Boel lo sustituyó poco después. El marcador no se movió y el NEC mantiene vivo el sueño de la Liga de Campeones.