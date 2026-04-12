El Nápoles pierde puntos valiosos en la lucha por el título tras encajar un gol muy temprano

El Nápoles cedió dos puntos en Parma: 1-1. Ahora depende de que el Como puntúe el domingo ante el Inter; de lo contrario, su título quedará en el aire.

A los dos minutos, un pase largo del portero local permitió a Nesta Elphège cabecear libremente y dejar solo a Gabriel Strefezza ante el portero del Nápoles; el brasileño definió con calma: 1-0.

Con la ventaja, el Parma se replegó y el Napoli, pese a dominar la posesión, apenas inquietó el arco local en la primera parte.

Tras el descanso el guion se repitió: el Nápoles insistía y Parma se replegaba. La primera ocasión de la segunda parte fue un disparo de Politano que se marchó alto.

Sin embargo, el Nápoles igualó poco después: tras una buena combinación, Rasmus Højlund asistió a Scott McTominay, quien, con un remate medido, volvió a ser clave para los napolitanos. A un cuarto de hora del final, el escocés volvió a acercarse con una bonita chilena, pero su disparo fue desviado.

Parma también amenazó: tras pedir penalti por mano clara de Buongiorno, Keita remató alto.

Poco después, Eljif Elmas falló un cabezazo claro que podría haber adelantado al Nápoles. El equipo local insistió, pero Suzuki lo evitó con varias intervenciones brillantes. Al final, el gol no llegó.

Con este tropiezo, el líder, el Inter, podría ampliar su ventaja si vence el domingo al Como y poner la diferencia en nueve puntos.