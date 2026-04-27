El NAC inicia una investigación: Pierre van Hooijdonk, en el punto de mira

El traspaso invernal de Sydney van Hooijdonk ha causado gran revuelo en el NAC Breda. El delantero se marchó gratis al Estrela Amadora, pese a que el club esperaba una indemnización. Ahora se cuestiona el papel de su padre, Pierre van Hooijdonk, director técnico del NAC, según Voetbal International.

En diciembre surgieron tensiones cuando Sydney rechazó ser suplente y chocó con el entrenador Carl Hoefkens. En el último partido del año contra el Telstar, Hoefkens lo deja como quinto suplente, lo que enfada a jugador y padre. «Nos vamos de aquí», grita Pierre en el vestuario. La ruptura es entonces inevitable.

La directiva, buscando resolver el conflicto, autoriza su salida temporal sin coste y recurre a varios agentes para buscarle equipo. El interés llega del portugués Estrela Amadora.

El NAC pide inicialmente una compensación, pero las negociaciones se complican. El director técnico, Peter Maas, insiste en el pago, hasta que interviene Pierre.

El exdelantero, cuyo rol de consejero es de supervisión, se involucra directamente con el club luso y sobrepasa sus funciones, pues debe actuar de forma independiente. Los intermediarios contratados por el NAC quedan fuera de juego.

Tras esa intervención, cambia el acuerdo: de prever un traspaso y un porcentaje por futura venta, se pasa a una salida gratuita. Así, todo el beneficio económico queda en manos del jugador y su entorno, lo que frustra a agentes y directivos del club.

El director general, Remco Oversier, aprueba el traspaso pese a las objeciones internas. El NAC pierde así un beneficio potencial en un momento de presión deportiva y financiera, con el consentimiento del consejo de supervisión.

Las repercusiones son graves: se ha iniciado una investigación interna sobre el desarrollo de los acontecimientos en torno al traspaso. «Para poner a prueba la integridad de los implicados», según VI.