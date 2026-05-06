El NAC Breda reacciona de inmediato a la marcha de Pierre van Hooijdonk: «Hay un gran…»

El NAC Breda lamenta la renuncia de Pierre van Hooijdonk como asesor, pero la considera valiente.

Su cargo como asesor técnico se volvió insostenible tras la polémica por su posible implicación en el traspaso de su hijo, Sydney, al Estrela Amadora. El club inició una investigación independiente, mientras los aficionados protestaban con dureza en el Rat Verlegh y en la grada visitante del FC Utrecht.

El miércoles por la mañana presentó su dimisión inmediata. «Su amplia experiencia y red de contactos lo hacían muy valioso», declaró el presidente Henk van Koeveringe en nombre del Consejo de Supervisión.

«Durante su gestión trabajamos con franqueza y crítica constructiva. Además, valoramos su valentía, pues priorizó los intereses del club», añadió.

Declaraciones de Van Hooijdonk

Antes, el propio Van Hooijdonk explicó su decisión: «A pesar de la confianza que siento por parte de la STAK, el Consejo de Supervisores y la dirección, la conmoción y el ambiente me han llevado a concluir que, también ahora, lo mejor es actuar en interés del NAC. Por eso he decidido renunciar a mi cargo de asesor».

Aun así, insiste en que no tuvo responsabilidad en la salida gratuita de su hijo Sydney. «Me voy con la conciencia tranquila, siempre actué en beneficio del NAC», concluyó.

El domingo pasado, en el programa «NOS Studio Voetbal», admitió que, cuando el NAC fichó a Sydney en enero de 2025, habría sido mejor que hubiera dado un paso al lado. «Nunca me lo pidieron y nunca se planteó. Quizá debería haberlo hecho para que quedara claro para todos; así se evitan las conjeturas», declaró.