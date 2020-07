La increíble noche de Ocampos en Sevilla: goleador y salvador en las dos porterías

El argentino fue el héroe en Nervión: hizo el único gol del partido y, tras la lesión de Vaclik, le detuvo un remate a Dmitrovic, portero del Eibar.

Lucas Ocampos vivió una noche que ni siquiera podría calificarse de soñada, ya que él mismo reconoció que nunca imaginó que no solo ocuparía la portería de su equipo, sino que se transformaría en doble héroe al tapar lo que era el empate de Eibar a los 100 minutos de juego, vestido nada menos que de portero.

Con un gol suyo al minuto 56, lograba una trabajosa victoria para quedar a solo dos puntos del Atético de Madrid. Pero la historia se complicó seis minutos después de cumplirse el tiempo reglamentario, cuando Vaclik debió dejar el campo por una lesión y el argentino se hizo cargo del buzo y los guantes para la última jugada del encuentro, un saque de banda que le cayó a Dmitrovic, portero de la visita que fue en busca del gol heroico y se encontró con la parada salvadora del surgido en .

El mundo al revés: Ocampos detiene el remate de Dmitrovic. #VolverEsGanar pic.twitter.com/imkpx4svNv — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 6, 2020

Ocampos te mete un gol y te para otro.. ⚽️+⛔️

Que jugador...🙆🏽‍♂️🙆🏽‍♂️ pic.twitter.com/RQtgn5uB3I — OBet (@BetOrigen) July 6, 2020

"En los reducidos me gusta ponerme de arquero, pero nunca imaginé hacerlo en un partido, pero para ayudar al equipo estoy a disposición en cualquier puesto", afirmó Ocampos en declaraciones post partido, para luego admitir que "el entrenador de porteros me dijo que no salga, que me quede abajo de los tres palos, lo hice y la pelota me vino ahí, lo importante es que los tres puntos quedaron en casa".

Habla Ocampos, autor del gol decisivo y de una parada que salvó a su equipo. #ElTercerTiempo pic.twitter.com/zqefmBHePs — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 6, 2020

Ocampos se transformó en una fija no solo de Sevilla sino también en la Selección argentina, donde Lionel Scaloni lo tiene entre los mejor considerados y hasta se especulaba con que comience como titular tanto en las Eliminatorias Sudamericanas como en la , ambas competencias postergadas por el coronavirus.