El Mundial peligra para un titular de Holanda por un error médico en su recuperación

Memphis Depay sufrió una nueva lesión en el muslo durante su recuperación, según informó ESPN este miércoles.

Un error del cuerpo técnico, que le hizo realizar un ejercicio aún contraindicado, provocó esta nueva lesión en el muslo.

Para agilizar su recuperación, el Corinthians contrató esta semana al fisioterapeuta español Fermín Valera Garrido, quien ya trabajó con el delantero en el Atlético de Madrid.

Garrido aplicará a Memphis un tratamiento EPTE (Electrolisis Percutánea Terapéutica Ecoguiada), que introduce una aguja seca y envía pequeñas corrientes para favorecer la regeneración de tejido sano.

Memphis se lesionó el 22 de marzo ante el Flamengo y, con 55 goles, se perdió los amistosos contra Noruega y Ecuador.

Su recuperación consta de cinco fases; al lesionarse de nuevo, retrocedió a la fase tres y ahora se prevé que regrese en dos semanas.

Sin este contratiempo, habría terminado la última fase y reaparecido este fin de semana. Ahora, el Corinthians espera contar con él para el duelo contra Independiente de Santa Fe en la CONMEBOL Libertadores, el 6 de mayo.

Ronald Koeman declaró recientemente que solo un Memphis en plena forma tiene posibilidades de entrar en la convocatoria definitiva de la selección holandesa para el Mundial. «Debe estar al cien por cien; si quieres brillar y aportar al equipo, no puedes tener dudas. Le he explicado con claridad cómo veo el próximo periodo».