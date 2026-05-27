El Mundial en Peacock: retransmisiones en español, precios, pruebas gratuitas, ofertas y más

La cuenta atrás para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su recta final. Para los amantes del fútbol en Estados Unidos que quieren vivir el torneo con máxima energía, pasión y tácticas, las transmisiones en español son la mejor opción.

Peacock, plataforma de streaming exclusiva de NBCUniversal en español, ofrecerá todos los partidos del histórico torneo de 48 equipos. Con la cobertura de Telemundo Deportes y Universo, emitirá en directo los 104 encuentros, desde el saque inicial en el Estadio Azteca el 11 de junio hasta la final en el MetLife Stadium el 19 de julio de 2026.

GOAL te ofrece una guía completa para ver el Mundial 2026 en Peacock: precios de suscripción en tiempo real, promociones, ofertas ocultas y detalles técnicos.









Próximos partidos del Mundial en la programación televisiva





Planes y costes de suscripción de Peacock para el Mundial

La interfaz premium de Peacock reúne todos los partidos en un mismo lugar digital, así que no tendrás que cambiar de aplicación para ver los distintos grupos. NBCUniversal ofrece tres niveles de suscripción, pero es importante leer la letra pequeña antes de registrarse:





Nivel del plan Precio mensual ¿Incluye ¿Incluye partidos de la Copa del Mundo en directo? Ideal para Peacock Select 7,99 $/mes 79,99 $/año ❌ No Biblioteca de Budget TV/Bravo en proceso de actualización Peacock Premium 10,99 $/mes 109,99 $/año SÍ (con anuncios) Retransmisión completa del torneo Peacock Premium Plus 16,99 $/mes 169,99 $/año SÍ (VOD sin anuncios) Descargas sin conexión + NBC local 24/7.

⚠️ CONSEJO DE EXPERTO: Evita la trampa de «Select». Peacock ha lanzado el plan Select (7,99 $/mes), pero no incluye deportes en directo ni torneos. Para ver el Mundial de 2026 necesitas Peacock Premium (10,99 $/mes).











Ofertas, promociones y pruebas gratuitas actuales de Peacock

Aunque Peacock ya no ofrece una prueba gratuita independiente permanente para nuevos usuarios, existen varias promociones de streaming verificadas y colaboraciones con minoristas que te permiten reducir considerablemente el coste de tu suscripción al Mundial:

Paquete Apple TV+: suscríbete al pack oficial Apple TV+ y Peacock Premium por solo 14,99 $ al mes , un 33 % menos que contratarlos por separado.

Inclusión gratuita de Instacart Plus: Los suscriptores activos de Instacart Plus (9,99 $ al mes o 99 $ al año) reciben automáticamente Peacock Premium gratis . Si ya usas este servicio de entrega, solo tienes que vincular tus cuentas en el menú de configuración de Instacart para ver la Copa del Mundo.

Walmart+ Choice: Los suscriptores de Walmart+ (12,95 $/mes) reciben un beneficio de streaming digital renovable. Pueden elegir entre Peacock Premium o Paramount+ Essential y cambiar su elección cada 90 días, ideal para activar Peacock antes del 11 de junio.

Oferta de retención al cancelar: muchos suscriptores anuales confirman que, al entrar en la configuración de su cuenta y seleccionar «Cancelar plan» justo antes de la renovación, aparece una oferta automatizada que rebaja Peacock Premium a unos 39,99$al año.

Funciones de streaming premium de la Copa del Mundo de 2026

Ver el torneo en Peacock te ofrece funciones digitales exclusivas para el 30.º aniversario:

Telemundo Deportes Master Audio: disfruta del equipo de comentaristas de renombre mundial liderado por el icónico Andrés Cantor, con sonido ambiental del estadio en alta fidelidad optimizado para tu sistema de audio doméstico.

Interactive Gold Hub: activa estadísticas en tiempo real, tácticas en directo, actualizaciones de la fase de grupos y alertas instantáneas de goles en todos los partidos.

Catch-Up Fast Forward: ¿Te has conectado tarde a un partido? El reproductor de Peacock te ofrece un resumen automatizado de 5 minutos de lo que te has perdido antes de volver a la acción en directo.

Hoy en el Mundial: análisis 24/7, resúmenes postpartido y debates tácticos en directo desde las sedes.

Cómo configurar Peacock para el Mundial

Configurar Peacock en tu dispositivo de streaming (Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV o Smart TV) te tomará menos de dos minutos:

Crea una cuenta o inicia sesión: Visita PeacockTV.com en tu navegador, suscríbete al planPremium y completa la configuración de facturación. Descarga la aplicación: Abre la tienda de apps de tu televisor o dispositivo de streaming, busca «Peacock» y descárgala. Vincula tu dispositivo: Abre la app en tu TV. Aparecerá un código de activación. Escanea el código QR con la cámara de tu móvil para iniciar sesión sin escribir la contraseña. Configura tu perfil: marca «Fútbol» como interés principal para fijar la página de inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en tu pantalla de inicio.



