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Tyrell Feaster

Traducido por

El Mundial en Fubo: pruebas gratuitas, promociones, ofertas, suscripciones, planes y más

GOAL explica cómo los aficionados pueden ver en directo los partidos del Mundial de la FIFA 2026 con Fubo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el mayor evento de la historia del fútbol. Para seguirlo al detalle, Fubo ofrece una de las mejores plataformas de streaming deportivo del mercado. Ya sea en 4K nativo en tu salón o en directo desde tu móvil, Fubo reúne todos los canales en un solo lugar.

GOAL te explica cómo ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Fubo: planes de precios, descuentos, periodo de prueba y configuración del dispositivo, para que no te pierdas ni un gol.

Próximos partidos de la Copa del Mundo en la programación televisiva

Mexico vs South Africa
Disney+

Míralo en directo en

Disney+
Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
South Korea vs Czechia
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
DIRECTV Sports Chile
DGO
Canada vs Bosnia and Herzegovina
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
USA vs Paraguay
Disney+

Míralo en directo en

Disney+
Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
Qatar vs Switzerland
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
Brazil vs Morocco
Disney+

Míralo en directo en

Disney+
Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
Haiti vs Scotland
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
DIRECTV Sports Chile
DGO
Australia vs Turkiye
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
DIRECTV Sports Chile
DGO
Germany vs Curacao
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
DIRECTV Sports Chile
DGO
Netherlands vs Japan
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
Ivory Coast vs Ecuador
Disney+

Míralo en directo en

Disney+
Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
Sweden vs Tunisia
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
DIRECTV Sports Chile
DGO
Spain vs Cape Verde
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
DIRECTV Sports Chile
DGO
Belgium vs Egypt
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
Saudi Arabia vs Uruguay
Disney+

Míralo en directo en

Disney+
Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
Iran vs New Zealand
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
DIRECTV Sports Chile
DGO
France vs Senegal
Disney+

Míralo en directo en

Disney+
Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
Iraq vs Norway
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
DIRECTV Sports Chile
DGO
Argentina vs Algeria
Disney+

Míralo en directo en

Disney+
Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
Austria vs Jordan
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
DIRECTV Sports Chile
DGO
Portugal vs DR Congo
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
DIRECTV Sports Chile
DGO
England vs Croatia
Disney+

Míralo en directo en

Disney+
Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
Ghana vs Panama
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
DIRECTV Sports Chile
DGO
Uzbekistán vs Colombia
Disney+

Míralo en directo en

Disney+
Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
Czechia vs South Africa
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
DIRECTV Sports Chile
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Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
Disney+

Míralo en directo en

Disney+
Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
Canada vs Qatar
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
Chilevision
DIRECTV Sports Chile
DGO
Mexico vs South Korea
Paramount+

Míralo en directo en

Paramount+
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DGO
USA vs Australia
Paramount+

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Paramount+
Chilevision
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Scotland vs Morocco
Disney+

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Disney+
Paramount+
Chilevision
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Brazil vs Haiti
Paramount+

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Paramount+
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Turkiye vs Paraguay
Paramount+

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Paramount+
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Netherlands vs Sweden
Paramount+

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Paramount+
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Germany vs Ivory Coast
Disney+

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Disney+
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Chilevision
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Ecuador vs Curacao
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Tunisia vs Japan
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Spain vs Saudi Arabia
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Belgium vs Iran
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Uruguay vs Cape Verde
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New Zealand vs Egypt
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Argentina vs Austria
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France vs Iraq
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Norway vs Senegal
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Jordan vs Algeria
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Portugal vs Uzbekistán
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England vs Ghana
Disney+

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Disney+
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Panama vs Croatia
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Colombia vs DR Congo
Paramount+

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Paramount+
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DGO


¿Qué planes de Fubo incluyen la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En Estados Unidos, los derechos en inglés están en FOX y FS1 (que transmiten los 104 partidos), y la cobertura en español la ofrecen Telemundo y Universo. Para ver todos los encuentros, elige un plan que incluya estas cuatro cadenas.


Fubo ofrece planes de suscripción personalizados para todo presupuesto y preferencia lingüística:

Plan

Precio promocional (primer mes)

Precio estándar

Cobertura de la Copa del Mundo

Ideal para

Fubo Latino

9,99 $/mes (primeros 2 meses)

14,99 $/mes

Cobertura completa en español (Telemundo y Universo)

Ideal para aficionados con presupuesto limitado que buscan retransmisiones en español.

Fubo Sports™ y Noticias

45,99 $/mes

55,99 $/mes

Solo partidos de la cadena FOX

Cobertura básica en inglés

Fubo Pro (TV en directo esencial)

48,99 $/mes

73,99 $/mes

Los 104 partidos (FOX, FS1, Telemundo, Universo)

Ideal para quienes prescinden del cable

Fubo Ultra

53,99 $/mes

83,99 $/mes

Los 104 partidos + transmisiones en 4K HDR

Para puristas del deporte en alta fidelidad.

Ofertas, promociones y pruebas gratuitas actuales de Fubo

Crea tu cuenta antes del torneo y aprovecha automáticamente las promociones de lanzamiento y descuentos de temporada sin introducir códigos.

  • Prueba gratuita de 5 días: disponible para nuevos usuarios en todos los paquetes principales de TV en directo. Explora las funciones, los canales y la calidad de la transmisión sin compromiso.
  • Descuento de 25 a 30$ en el primer mes de Fubo Pro o Fubo Ultra.
  • Descuento paramilitares, primeros auxilios, funcionarios y mayores:30 $ de rebaja en los dos primeros meses de Fubo Pro.



Cómo configurar Fubo para el Mundial

Crear tu cuenta e instalar la app tarda menos de dos minutos:

  1. Elige tu suscripción: Visita la página oficial de registro de Fubo, selecciona el plan de TV en directo que mejor se adapte a tu presupuesto (asegúrate de elegir «Ultra» para contenidos en 4K) y activa tu prueba gratuita de 5 días.
  2. Descarga la aplicación: Fubo cuenta con apps optimizadas para la mayoría de los dispositivos. Busca en la App Store de tu Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV, televisor Samsung/LG o móvil iOS/Android y pulsa «Instalar».
  3. Inicia sesión con tus credenciales y verifica tu código postal para desbloquear las emisoras locales de FOX y Telemundo.

¿Podré ver el Mundial de 2026 gratis en Fubo?

Aunque Fubo es un servicio premium, los exsuscriptores de TV por cable pueden usar la prueba gratuita de 5 días para ver muchos partidos de alto nivel sin costo.

Si activas la prueba antes de la inauguración, verás gratis el partido México vs. Sudáfrica y el debut de Estados Unidos ante Paraguay.

💡 Consejo: Todos los planes incluyen DVR en la nube ilimitado. Si un partido se emite mientras trabajas o de noche, configúralo para grabar y míralo después en cualquier dispositivo.


¿Puedo ver la Copa del Mundo en 4K en Fubo?

¡Sí! Fubo es una de las principales plataformas para ver deportes en directo con la máxima calidad. Con el paquete Fubo Ultra, accedes a canales 4K con las señales oficiales de los organizadores. Con una pantalla 4K compatible y una buena conexión a Internet, disfrutarás del ambiente del estadio en tu salón, sin cortes ni retrasos.



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