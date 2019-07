El Mónaco se interesa por Mariano, pero el ‘7’ insiste en quedarse en el Real Madrid

Zidane no le ha dado aún ni un minuto en los dos primeros partidos de pretemporada. Pero la idea del delantero no ha cambiado aun así

El está dando otro empujón a la Operación Salida esta semana: Dani Ceballos ya es oficialmente jugador del Arsenal (cedido una temporada); Jesús Vallejo está cerca de marcharse también cedido al Wolverhampton inglés; y en Nápoles esperaban a Jorge Mendes para retomar las negociaciones por James Rodríguez (se ha desmentido posteriormente). Eso sí, por el que siguen sin esperarse movimientos es por Mariano Díaz, según ha podido saber Goal.

El delantero no ha jugado todavía ni un minuto en los dos primeros partidos de pretemporada del Real Madrid. Ni ante el , ni ante el . Lo que ha sido entendido como un claro mensaje para Mariano por las pocas oportunidades que podría tener esta próxima temporada. El fichaje de Luka Jovic –que ha costado cerca de 60 millones- le ha traído más competencia para el puesto. El curso pasado había sólo dos arietes y este curso son tres. Y ya se ha visto además durante esta pretemporada que Zidane no se está andando con rodeos respecto a los jugadores que no entran en su plan deportivo. Gareth Bale es otro claro ejemplo.

Sin embargo, según ha podido contrastar Goal, estos dos primeros partidos no han cambiado en absoluto la idea inicial de Mariano para este verano: quedarse en el Real Madrid. El ‘7’ blanco está todavía convencido de que puede triunfar en el equipo blanco, tal y como ya publicaba Goal antes del final de la pasada Liga. Incluso aunque hayan fichado otro delantero más y desde la afición le hayan dado ya su dorsal a Hazard (no así el club, que nunca llegó siquiera a insinuarle que lo cediera antes de la presentación del belga).

El artículo sigue a continuación

Las lesiones que ha sufrido este curso le han impedido a Mariano rendir al máximo, y no quiere que se difumine su sueño de triunfar en el Real Madrid. Persiste en su intención, y confía en que su nivel esté más próximo al que mostró en hace un año, que al de la temporada pasada. Ni lo visto ante Bayern y Arsenal le han desanimado en absoluto.

Es más, según ha podido saber Goal, el Mónaco se ha interesado por la situación de Mariano en las últimas horas ante los problemas que han surgido en la contratación de André Silva. Y la respuesta ha sido rotunda: quiere seguir en el Real Madrid. La misma réplica que a todos los anteriores clubes que han llamado a su puerta durante las últimas semanas y meses. Que han sido muchos, incluidos algunos de renombre en Europa. Dentro de , el ha sido otro club que tiene el nombre de Mariano apuntado en su agenda, sin ir más lejos.

Sin embargo, al menos de momento, no hay colores ni escudos que convenzan a Mariano Díaz de abandonar el Real Madrid este verano. Aunque su cuenta de minutos siga en blanco, sólo piensa en un único color. Justo, el blanco.