El mercado de Boca no terminó: posible venta de Agustín Rossi, bajas pendientes y reemplazante de Exequiel Zeballos

El Xeneize trabaja para desprenderse de aquellos futbolistas con problemas contractuales.

En Argentina se cerró oficialmente el TMS para traer jugadores, pero igualmente para Boca Juniors el mercado aún no terminó. En el club están trabajando para aprovechar los países que aún pueden incorporar y así poder desprenderse de aquellos futbolistas que no tendrán en cuenta para el 2023. Por otro lado, se analiza si se pedirá a la AFA aquel cupo extra para traer un futbolista por la lesión que sufrió Exequiel Zeballos en la Copa Argentina.

AGUSTÍN ROSSI Y EL MERCADO DE BAJAS

Un tema que será agenda de Boca en las próximas semanas tiene como protagonista absoluto a Agustín Rossi. El arquero, junto a su representante Miguel González, rechazaron el segundo ofrecimiento de renovación del club, planteando una contraoferta de casi 20 millones de dólares que el Xeneize no puede pagar. La situación escaló, el agente amenazó con que en enero podrán negociar con otra institución sin dejarle nada al azul y oro, y obligó a la dirigencia a tener que buscarle destino antes de esa fecha.

Boca tiene en Sergio "Chiquito" Romero como el reemplazante de Agustín Rossi en la rotación. El arquero firmó hasta diciembre del 2024 y ahora tendrá que luchar con Javier García y Leandro Brey por la titularidad.

Con eso resuelto, el Xeneize ahora busca encontrarle un destino a Agustín Rossi para que no se vaya sin dejarle nada al club. Si bien sonaron Flamengo - único que ha ofertado por él durante las negociaciones de renovación - y el Elche, la realidad es que Boca se encuentra dialogando con el Girona para realizar la operación. El equipo español es parte del City Group y está buscando un futbolista en ese puesto ahora que ascendieron a la primera división. Pero, además del jugador del azul y oro, están estudiando a Matías Dituro, argentino que se destacó en la Liga y que ahora está actuando en la Universidad Católica.

Más allá del tema Agustín Rossi, Boca tendrá que ver qué sucederá con Jorman Campuzano y Agustín Almendra. Dos futbolistas que también vencen contrato a mitad del 2023, por lo que si no se los negocia en este año pueden irse sin dejarle nada al club.

En el caso del colombiano, el club tenía todo acordado para la mejora salarial, pero al final el jugador decidió no renovar. Boca intentó involucrar a Lanús en un canje que incluía a Jorman Campuzano y Tomás Belmonte. Pero el despido de Jorge Almirón en el banquillo del Granate hicieron que la operación se cayera. El Xeneize ahora está intentando otra vez extender su vínculo para luego cederlo al fútbol de Brasil.

Diferente es lo de Agustín Almendra, con el que tuvieron que superar varios inconvenientes poco habituales. De entrada, cuando la actual dirigencia arribó a Boca, el volante dejó de entrenar y hasta amagó con dejar el fútbol. Ahí, tanto Juan Román Riquelme como el entonces recién llegado Marcos Rojo, fueron vitales para que recapacite y logre tener su mejor versión desde que debutó. Luego vino el conflicto con Sebastián Battaglia y con Darío Benedetto, en el cual el Consejo de Fútbol intervino dejándole que al menos pueda jugar en la reserva. Con el cambio de entrenador se pensó que volvería a ser parte de la rotación de primera, pero la dirigencia se encontró con esta postura que piensan que tiene que ver con su representante.

EXEQUIEL ZEBALLOS Y ¿SU REEMPLAZANTE?

La lesión de Exequiel Zeballos le permite a Boca Juniors incorporar un futbolista pese a que el mercado de pases esté cerrado. Para hacerlo, el club tendrá que presentar en la AFA, de acá al miércoles, el pedido oficial en el que presenta el parte médico del futbolista. Los requisitos avalan al Xeneize, porque el chico tendrá más de cuatro meses de recuperación y porque aún no se disputó más del 66% del campeonato.

En caso de presentar este pedido, Boca tendrá diez días para negociar por ese futbolista, casi empatando el tiempo que tienen en Europa para negociar. Si bien ese posible refuerzo no tiene que jugar necesariamente en la misma posición, los únicos jugadores que pueden ser elegibles para este cupo son aquellos que juegan en la Argentina, o cualquiera que haya quedado libre en el mundo antes del 7 de julio.

Pese a esta posibilidad, y los rumores de Diego Valoyes como el apuntado, Boca no parece dispuesto a utilizar esta posibilidad. De hecho, esto podría reflotar el intento por un Edison Cavani que todavía no tiene club a menos de 100 días para el Mundial. Pero, por ahora, la dirigencia se encuentra pendiente de acompañar a Exequiel Zeballos y todavía no presentó en AFA este pedido formal.