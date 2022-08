El mercado de bajas de Boca: Campuzano a Turquía, Vázquez cerca de España, Molinas a Portugal y Roger Martínez caído

Aunque el mercado europeo está a punto de cerrar, en el Xeneize se mantienen ocupado con las bajas y posibles altas de su plantel.

Si bien el mercado de pases terminó en la Argentina, Boca sigue pendiente de los últimos movimientos que se están realizando en Europa y que le podrían significar cambios importantes dentro de su plantel. Además, hasta el 1° de septiembre, fecha en la que finaliza la actividad de traspasos en el viejo continente, el Xeneize tiene tiempo de incorporar un futbolista por la lesión de Exequiel Zeballos.

AARON MOLINAS

Boca tiene una oferta del Gil Vicente de Portugal para que el volante se vaya a jugar en este mercado. El inconveniente que está trabando la operación es la opción de compra de Molinas, ya que el Xeneize no quiere que exista y que el conjunto luso sí desea.

La intención de la dirigencia es que el enganche vaya, gane dinero con una divisa más fuerte que el peso, crezca como futbolista y que vuelva potenciado con los minutos que hoy no pueden darle. Este mismo concepto lo tuvieron cuando Defensa y Justicia quiso llevárselo a principio de junio, pase que se cayó porque el futbolista quiso quedarse en el Xeneize. Ahora, con el visto bueno del volante, es que se dio la chance de que sí se pueda llegar a realizar la operación.

Con esa metodología que quiere realizar Boca queda descartada la opción de compra, ya que el club no ve al Gil Vicente como un destino con el cual hacer caja con Molinas. En todo caso, puede ser el lugar que sirva para que el chico muestre en Europa su potencial y a partir de ahí se dé una venta. Los portugueses son conscientes de esa posibilidad y es por eso que ofrecieron otra chance: si el Xeneize decide vender al volante apenas termine el préstamo, quieren quedarse con un porcentaje por haber servido como vidriera.

Por ahora en Boca no ven con buenos ojos ninguna de los dos escenarios, por lo que el pase está detenido. Y si el club portugués no cede, Molinas se quedará siendo parte del plantel de Hugo Ibarra.

El volante colombiano está a un paso de irse a jugar al Bitexen Giresunspor de la Superliga de Turquía. El futbolista tiene arreglado su contrato y Boca el acuerdo por el préstamo por un año, pero para que se realice la operación falta un paso importante: que Campuzano renueve su contrato con el Xeneize, ya que el actual vence en junio del 2023.

Boca tiene como prioridad en esta operación no perder a un activo. El club intentó en el pasado renovarle el contrato, ya que quedó con un dólar muy desactualizado, pero el cambio de representante del colombiano no ayudó. También se buscó intercambiarlo con Lanús para traer a Tomás Belmonte, pero se cayó cuando el club Granate despidió al entrenador Jorge Almirón. En estos últimos días hubo sondeos de Brasil y ahora llegó esta chance de Turquía.

Si bien se espera que mañana Campuzano viaje para Europa, antes debería sí o sí extender el vínculo. El club no quiere que el futbolista se vaya libre a mitad de año ni que a partir de enero pueda negociar con otras instituciones sin dejar nada en las arcas. Es por eso que, pese a que está todo muy avanzado, hasta que no llegue esta firma no se puede asegurar la transferencia.

A Boca llegó una oferta de siete millones de euros, más otros dos en bonus, por el 80% del pase del 38. Si bien la cifra parece muy tentadora, el club la rechazó y está atento a ver qué hará el Almería.

El equipo español acaba de vender a Umar Sadiq - delantero nigeriano - a la Real Sociedad por más de 20 millones de Euros. Boca en su momento, cuando hubo un acercamiento por Agustín Almendra, propuso un pack en el que se llevaran al volante y a Vázquez, por una cifra mayor a la que ahora le llegó al Xeneize sólo por el punta juvenil.

Quedan dos días de negociaciones y Boca estará atento, porque si bien la cifra es interesante, el club sólo tiene el 70% del pase - el otro 30% es de Patronato - y podría ser un riesgo desprenderse del que está siendo en estos partidos su nueve titular. Si bien en el plantel está Benedetto, y todo indica que pronto recuperará su lugar como inicial, si se va el juvenil el puesto quedaría debilitado. Sí, Nicolás Orsini y hasta Norberto Briasco pueden jugar ahí, pero ninguno de los dos ha estado a la altura cuando se los necesitó.

Para Boca también es importante ver si puede encajar a Almendra en esta u otra operación, porque como sucede con Jorman Campuzano y Agustín Rossi, en junio del 2023 quedarán libres y no quieren perder activos. Pese a su enorme potencial, el volante juvenil se ha repetido en malas actitudes que lo llevaron a una situación de conflicto que Riquelme, sus compañeros pueden entender.

¿Y el refuerzo por Exequiel Zeballos? Hasta ahora Boca sólo ofertó de manera formal por el delantero colombiano, futbolista que Juan Román Riquelme intentó traer en varios mercados de pases. Lamentablemente para el Xeneize, desde el América de México rechazaron la propuesta porque quieren contar con Roger Martínez para intentar lograr su catorceava Liga.

Pese a este revés, la operación no era sencilla porque Boca tenía que conseguir un permiso especial de la FIFA para traer un jugador con el TMS de la Argentina cerrado, ya que la lesión de Exequiel Zeballos, por la condición actual del mercado en el país, reglamentariamente sólo permite traer futbolistas de la liga local o que hayan quedado libre - en cualquier parte del mundo - antes del 7 de julio.

Si bien de nuevo se cayó la chance por Roger Martínez, en Boca volverán a ir por él a fin de año cuando oficialmente abra el mercado. A Riquelme le gusta mucho el colombiano y saben que el tiempo por ahora juega a su favor, ya que el delantero en junio del 2023 quedará con el pase en su poder y eso hace que el América tenga que negociarlo si es que no quiere perderlo.

Por otro lado, se había sondeado a Gabriel Ávalos - delantero paraguayo de Argentinos Juniors - a Guido Carillo - delantero argentino que está libre - y a Diego Valoyes - extremo colombiano de Talleres - en los últimos días. Ya sin chance de traer a Roger Martínez, en el club mantienen un gran hermetismo sobre si no traerán otro refuerzo. Pero, a su favor, tienen hasta el 1 de septiembre para negociar, por lo que pueden llegar a jugar con lo que pase en Europa para intentar un refuerzo express, o para traer otro futbolista del medio local.