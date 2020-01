El mensaje de Raúl Peñaranda a la afición de Alianza

El jugador se despidió a través de twitter de la afición paquiderma.

Raúl Peñaranda se despidió de la Alianza, equipo con el que ganó el torneo Apertura 2020 y anotó 13 goles, pero fue dado de baja por el técnico Wilson Gutiérrez, quien decidió traer a otro delantero en el lugar del colombiano.

“Muy agradecido con todos por sus muestras de cariño, gracias por sus mensajes y comentarios. Quiero que sepan que tendrán un espacio en mi corazón siempre, la verdad que viví muchas cosas con ese gran club por mi primer título y por todo lo que fue”, dijo Peñaranda en un vídeo que publicó en Twitter.

“Todo me tomó por sorpresa y no había podido comunicarme con toda la hinchada y decirles que no era un adiós sino un hasta luego. El fútbol da muchas vueltas y hoy tomo un nuevo rumbo y me toca afrontarlo con mucha responsabilidad y espero estar a la altura de todo de poder defender esos colores a muerte”, indicó el delantero cafetero.