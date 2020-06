El mensaje de Piqué tras el polémico empate del Celta ante el Barcelona

Piqué volvió a utilizar las redes sociales para mandar un mensaje sobre la falta que precedió el empate del Celta ante el Barcelona.

Gerard Piqué volvió a utilizar las redes sociales para lanzar un mensaje ambiguo cuyo destino apunta a Rafinha y al , después de la polémica en el empate celeste frente al Barcelona (2-2) que coomplica a los azulgranas el título.

"We were fated to pretend. To pretend' ("estábamos destinados a fingir") fue la expresión usada por Piqué haciendo referencia al título de una canción del grupo MGMT.

We were fated to pretend. To pretend. — Gerard Piqué (@3gerardpique) June 27, 2020

El mensaje apunta directamente a la falta cometida sobre su excompañero Rafinha y que dio origen al tanto del empate vigués tras el magistral lanzamiento de Iago Aspas. El central se quejó sobre el campo de que no había tocado al futbolista celeste y utilizó las redes sociales para lamentarse tras el partido.

El artículo sigue a continuación

Ya lanzó un dardo similar tras otro empate

No es la primera vez que Piqué cuestiona los arbitrajes dado que hace unas jornadas lo hizo también de forma sibilina en los micrófonos de Movistar al ser preguntado tras el empate frente al por el título de Liga.

"Va a ser muy difícil ganar esta liga. Vistas las jornadas que han sucedido, va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos", dijo el azulgrana en referencia a los triunfos del equipo blanco precedidos por polémica.