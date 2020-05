El mensaje de Orteman a los ‘grandes’: “Tendrán que ir a todas las canchas. Ahora no hay excusas”

El entrenador de Sportivo San Lorenzo opinó sobre los partidos que se disputarán a puertas cerradas.

El uruguayo Sergio Orteman le dio un nuevo enfoque a las medidas que serán implementadas cuando el fútbol regrese, en pocas semanas más.

En el fútbol paraguayo es habitual que los equipos de mayor convocatoria, como Cerro Porteño y Olimpia, casi nunca jueguen en estadios pequeños. Pero al no habilitarse el ingreso al público, esa situación queda descartada.

“Los equipos grandes no tendrán el acompañamiento de siempre, eso equiparará. Tendrán que ir a jugar a todas las canchas. Ahora no hay excusas”, resaltó Orteman, a la AM800 de Asunción.

El adiestrador del ‘Rayadito’ no se siente muy cómodo con algunas propuestas para la vuelta del fútbol.

“Hay gente que propone ideas y que no entiende mucho de fútbol. No me quiero calentar. Muchas cosas piden y no ven la realidad del fútbol”, disparó el DT.

Sí está claro que Sergio Orteman quiere que la actividad se reanude, lo antes posible: “Los jugadores necesitan esto, la gente lo necesita. El fútbol tapa muchas cosas que ahora no está tapando”.