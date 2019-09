Noticia Goal: El Manchester United se plantea ir a por Mandzukic en enero

Según ha conocido Goal, el Manchester United se plantea firmar al delantero de la Juventus Mario Mandzukic en el mes de enero

Mario Mandzukic estuvo cerca de fichar por el cuadro de Old Trafford en verano pero el jugador y el club no fueron capaces de llegar a un acuerdo, a la par que el United negociaba al mismo tiempo por Paulo Dybala. Definitvamente, el técnico del United, Ole Gunnar Solskjaer, decidió empezar la temporada con Mason Greenwood, Anthony Martial and Marcus Rashford como sus opciones en ataque.

Ahora, esa elección parece haber sido contraproducente después de las lesiones de Rashford y Martial, que han dejado a Greenwood al cargo de la responsabilidad goleadora. El delantero de 17 años lleva dos goles en el inicio de la Premier League, y ahora Solskjaer piensa que necesita refuerzos en enero. Su equipo solo lleva ocho goles esta temporada, mientras que el ha obtenido 27 y los líderes, el , han marcado 18.

El delantero de 33 años se ha visto excluido en la y casi no cuenta para Maurizio Sarri. Sus oportunidades de jugar se han visto reducidas con el regreso de Gonzalo Higuaín en un ataque en el que se encuentran también Cristiano Ronaldo y Dybala, cuya permanencia en el club ha descendido al croata en jerarquía en Turín. Ha estado, además, en negociaciones con el Al-Rayaan catarí, que anunció el final de las conversaciones el domingo por la tarde.

Después de la venta de Romelu Lukaku y la cesión de Alexis Sánchez al , el United tiene espacio en el límite salarial y fondos para completar un traspaso. Según ha conocido Goal, la Juventus aceptaría un trato de 9 millones de libras (algo más de 10 millones de euros), mientras que Mandzukic no esperaría ver reducido su sueldo, que actualmente es de 4,5 millones de libras (5 millones de euros) anuales.

El atacante tendría un rol secundario dentro de la plantilla en Old Trafford, con Martial, Greenwood y Rashford jugando muchos minutos en el campo, mientras que Mandzukic no sería titular habitualmente. Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo Ed Woodward ha decidido que con la plantilla ligera, después de la venta o cesión de 6 jugadores en verano, se podría fichar a Mandzukic.

Por otro lado, este movimiento no sería incompatible con una posible operación por el centrocampista del Christian Eriksen.

