El Manchester United llega a un acuerdo por un traspaso de hasta 45 millones de euros

El Manchester United ha cerrado el fichaje del centrocampista brasileño Éderson procedente del Atalanta, según David Ornstein (The Athletic) y Fabrizio Romano.

El club, dirigido por Michael Carrick, pagará 40,5 millones de euros más hasta 4,5 millones en variables.

El jugador firma hasta 2030, con opción a una temporada más, y podría ser presentado a principios de julio, tras pasar el reconocimiento médico.

El United habría pagado más, pero el próximo vencimiento del contrato del brasileño forzó la rebaja.

El centrocampista llegó al Atalanta en 2022 por 23 millones y en 2024 ganó la Europa League tras vencer 3-0 al Bayer Leverkusen en la final.

En 2024 vivió otro momento clave: debutó con la selección brasileña, con la que ha jugado tres partidos, aunque Carlo Ancelotti no lo incluyó en la lista para el Mundial.

Los medios ingleses esperan más fichajes este verano, sobre todo para el centro del campo.